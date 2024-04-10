鉅亨速報 - Factset 最新調查：信邦(3023-TW)EPS預估下修至14.45元，預估目標價為330元
鉅亨網新聞中心 2024-04-10 14:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對信邦(3023-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.55元下修至14.45元，其中最高估值15.61元，最低估值14.18元，預估目標價為330元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|15.61(15.61)
|18
|最低值
|14.18(14.18)
|16.01
|平均值
|14.65(14.69)
|17.23
|中位數
|14.45(14.55)
|17.32
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|36,610,000
|39,766,000
|最低值
|34,329,880
|38,007,000
|平均值
|34,918,310
|38,879,990
|中位數
|34,684,000
|39,119,930
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|13.71
|12.22
|10
|9.08
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,762,285
|30,574,800
|25,530,706
|21,797,542
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3023/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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