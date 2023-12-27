富采發表最新感測技術 已有客戶採用並進入量產

LED 廠富采 (3714-TW) 旗下晶元光電今 (27) 日發表最新感測技術，除擴展 SWIR 產品線波長外，也成功開發可接受波段 900nm 以及 1700nm 的砷化鎵銦檢光二極體。富采透露，目前兩項新技術皆已通過客戶驗證及採用，並進入量產。

富采指出，晶元光電為全球少數可以提供短波紅外線 SWIR 波段的 LED 晶粒供應商。富采說明，SWIR 對物質穿透性較 NIR 強，不易受到外部光源影響，搭配演算法便可有更多感測應用。

富采舉例，在食品領域，SWIR 可用於監測蔬果水分含量或甜度，進一步確認蔬果新鮮度；健康領域方面，則可用於檢測血氧濃度、血糖數據等；工業領域則被用來檢測物體內部缺陷。

隨著應用需求提升，晶電也開發出不同波段的 SWIR 產品。富采進一步指出，廣泛應用於消費性電子感測器與機器視覺辨識的 1300nm 波段，搭配封裝後，發光效率高達 30mW，較 2022 年發表的產品提升 20%。富采補充，目前全波段產品線最高已可以提供至 1650nm。

另外，晶電也研發出全球最高光靈敏度砷化鎵銦檢光二極體 (InGaAs PD)，其所提供的解決方案可以提高 3 倍以上的訊噪比，以及低於同業 50% 的超低暗電流，可以大幅提升元件對光的靈敏度。

晶電第三季各應用占比，顯示看板佔 27%、車用佔 25%、照明佔 14%、筆電／顯示器／手機背光佔 13%、感應／特殊應用佔 9%、電視背光佔 4%，以及 8% 的其他產品。

富采先前於法說會時指出，明年最主要成長動能仍來自車用，感測與特殊照明部分則呈穩定。