國產Q1營收年增2% 碳優勢佈局逐漸發酵

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-10 10:08

混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (10) 日公告 3 月營收，在工作天數恢復正常，以及營建市場回溫、碳布局優勢逐步發酵，營收 18.22 億元，月增 46.8%、年減 12.1%；第一季營收 51.49 億元，年增 2.4%。

國產表示，選後房市回歸正向、加上 AI 浪潮促進全台科技建廠進程與規模加快加大，以及積極碳佈局逐漸發酵，3 月國內本業的營收達到 15.95 億元，為史上前 10 高的營收記錄，營運達成率也超越 100%。

國產表示，由於政府透過房市政策抑制投機炒作，讓自住回歸市場主流，搭配推行危老都更及社會住宅等，都有助國內房市健康穩健，中央及地方政府持續推動軌道建設，也帶動相關周遭區域發展利多。

另一方面，國產全面啟動碳佈局、陸續推出低碳的認證混凝土等綠色高端產品，也積極進行廠區相關碳競爭佈局，除強化 AI 自動化預拌設備，也引進全台第一輛低碳電動混凝土車。