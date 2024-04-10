世界鋼協估今年鋼鐵需求年增1.7% 明年續成長 鋼市展望正向

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-10 12:15

世界鋼鐵協會 (WSA) 理事會 9 日發布短期需求預測 (SRO) 指出，今年高利率環境將逐漸退場，加上全球製造業動能加溫，下半年起鋼鐵需求力道逐漸轉強，鋼鐵業步上穩健復甦軌道，今年整體鋼鐵需求估較去年增加 3010 萬噸、年增幅 1.7%，明年可望保持成長、鋼市展望正向。

世界鋼協表示，2023 年鋼鐵需求統計為 17.63 億噸、年減 1.1%，2024 年需求預測為 17.931 億噸，年增 1.7%，中國大陸以外地區的鋼鐵需求仍維持穩健，尤其北美、印度、東協、日韓等地區受益於汽車業復甦，需求展現韌性。

至於中國大陸，世界鋼協認為，自今年 3 月起製造業復甦契機乍現，中國國統局發布 3 月 PMI 50.8 為一年半內首次站上榮枯線，預估中國今年家電、機械、金屬加工、汽車等需求都將復甦，填補建築需求缺口，中國今年整體用鋼需求預估持平。

世界鋼鐵協會也預估，2025 年鋼鐵業仍將持續保持成長動能，需求預測為 18.152 億噸，較今年預估再增加 2210 萬噸、年增 1.2%，不過，世界鋼協也點出，各國通膨降速放緩、中國大陸景氣復甦力道能否延續、地域政治的隱憂，或將成為影響未來全球鋼鐵市場的不確定因素。