〈台股盤後〉「積」情再起大漲378點 登20796點收盤新高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-09 14:33

台股今 (9) 日在台積電大漲帶動下，盤中來到 20820.81 點歷史新高，收盤則來到 20796.2 點，上漲 378.5 點或 1.85%，也創收盤高，成交金額 4423 億元；不過，櫃買指數不同調，下跌 1 點或 0.39%，收 254.93 點。

台積電 (2330-TW) 今日盤中衝上 820 元的新高，收盤則上漲 36 元或 4.6%，來到 819 元、聯發科小漲 0.8%、鴻海及台達電收平盤；其餘電子指標來看，面板雙虎同步走揚，友達漲 4%、群創漲 2%，嘉澤大漲 5%。

不過，部分 AI 股走弱，緯創重挫 4%、廣達、技嘉跌 1.5%，英業達、光寶科、健策、和碩等均走跌；高價 IC 設計股也走弱，祥碩跌近半根停板、世芯 - KY 跌 4%。

傳產族群普遍強勢，重電股續攻，華城、士電亮燈漲停，電線電纜的亞力漲停、華新也漲 3%；其他像是中鋼漲 4%，也帶動鋼鐵族群大漲，正新也漲 2%；貨櫃海運的萬海、長榮也同步走揚。