〈台股盤後〉清明後台股再創高 台積、重電、AI三腳督鎮場 收漲80點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-08 14:13
上周 0403 大地震影響台股表現，不過清明連假後，今 (8) 日由台積電 (2330-TW) 領軍，加上重電線纜、AI 族群力挺，盤中最高漲至 20487.83 點，再度刷新紀錄，顯現地震對股市影響有限，終場漲 80.1 點或 0.39%，以 20417.7 點作收，成交量 4006.32 億元。
觀察今天權值股表現，僅有台積電有所表現，漲 0.38%，聯發科 (2454-TW) 與鴻海 (2317-TW) 走跌，聯發科跌 0.86%，鴻海則跌 0.63%。日月光 (3711-TW) 同樣走弱，跌 0.97%，大立光 (3008-TW) 在法說會前跌幅沈重，跌 4.42%。
不過今天重電與線纜族群表現亮眼，亞力 (1514-TW) 強攻漲停鎖住 116.5 元，士電 (1503-TW)、中興電 (1513-TW) 以及東元 (1504-TW) 都有 1% 至 2% 漲幅，不過華城 (1519-TW) 於尾盤承受大量賣壓，跌 4.9%。
線纜族群方面，華榮 (1608-TW) 漲勢最凌厲，亮燈漲停鎖住 33 元，華電 (1603-TW) 以及宏泰 (1612-TW) 則漲逾半根停板，大亞 (1609-TW) 與華新 (1605-TW) 也有 3% 至 4% 的漲幅。
AI 概念股同樣紅通通，台光電 (2383-TW)、技嘉 (2376-TW)、雙鴻 (3324-TW) 漲逾半根停板，奇鋐 (3017-TW) 漲 4.4%，和碩 (4938-TW) 漲 3.7%，緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW) 也都有表現。
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