〈台股盤後〉清明後台股再創高 台積、重電、AI三腳督鎮場 收漲80點

上周 0403 大地震影響台股表現，不過清明連假後，今 (8) 日由台積電 (2330-TW) 領軍，加上重電線纜、AI 族群力挺，盤中最高漲至 20487.83 點，再度刷新紀錄，顯現地震對股市影響有限，終場漲 80.1 點或 0.39%，以 20417.7 點作收，成交量 4006.32 億元。