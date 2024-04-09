製罐廠福貞-KY3月營收年月雙增 推升Q1營收年增21.97%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-09 17:41
製罐廠福貞 - KY(8411-TW) 今 (9) 日公布 2024 年 3 月營收 6.39 億元，較上月與去年同期分別成長 31.45% 與 7.04%，累計 2024 年首季營收 20.3 億元，創歷史同期新高，年增 21.97%。
福貞 - KY 認為，進入第二季氣溫暖熱如夏，旺季效應可望帶動二片式鋁罐的需求明顯成長。
福貞 - KY 指出，受惠中國大陸經濟表現往穩步向上發展，帶動集團中國大陸全廠的鋁罐出貨穩健成長，加上新竹廠獨家供應纖體罐產品搶市占，推升 3 月合併營收年月雙增，首季則受惠農曆春節客戶備貨旺季效應加上中國大陸餐飲市場維持健康成長，致第一季合併營收 20.3 億元，年增 21.97%，也是單季歷史同期新高表現。
福貞 - KY 表示，受惠食品飲料行業穩步增長、啤酒罐化率不斷提高以及罐頭食品普及率提升，帶動中國大陸食品飲料金屬包裝行業穩步增長，其中中國大陸的啤酒罐化率相較於全球平均成長空間大，且啤酒罐化增速為 10-15%，福貞 - KY 陝西廠去年第三季正式加入集團二片式鋁罐生產，目前在手客戶為中國大陸知名啤酒大廠，亦積極爭取在地品牌，產品涵蓋涼茶、啤酒及各式飲料罐，目前進行產線調教逐步提升稼動率，預估今年第三季產能滿載且配合客戶多元罐型換線生產配置，年產能將可達 5-6 億支空罐。
福貞 - KY 自併購灣新竹廠後，將纖體罐帶入台灣飲料市場，也為目前台灣唯一纖體罐（Sleek can）的獨家供應商，且進一步開發 200mL Sleek、330mL Standard 與 330mL Sleek 等多元罐型，因纖體罐最大優勢之一為節省通路貨架空間，因此獲多家跨國飲品製造商採用，加上全球通用 202 罐蓋等產品，為配合多元產品生產積極優化產線效率，今年第一季新竹廠出貨表現較去年同期成長，目前新竹廠訂單能見度高，將持續擴大台灣市場滲透率，爭取更多訂單的機會。
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