〈新光金法說〉暫無規劃發放股利 總座：三面向改善體質

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-19 18:33

新光金 (2888-TW) 今 (19) 日召開 2023 年第 4 季法說會，今年 2 月底其他權益項下的虧損持續收斂，已達特別盈餘公積可回沖的水準，但目前仍以資本強化為主，暫無規劃發放現金股利。總經理陳恩光表示，新壽 RBC 目標在 6 月底達到 200%，29 日將舉行董事會討論增資案，強調除了人救還要自救，會持續改善新光的體質，包括避險成本、資本利得、業務動能三方面都要兼顧，資本才能長遠。

新光金經營團隊說明，去年底其他權益項下損失已經大幅縮小至 -196 億元，較前年底回升 383 億元，未實現虧損回到 200 億元左右，不過，回升的金額仍小於前一年提列的特別盈餘公積 463 億元，因此無法回沖到可分配盈餘。不過，從最新 2 月底財報來看，其他權益項下虧損又回升了約 90 億元，已達特別盈餘可回沖的標準。

新光金發言人林宜靜強調，壽險業獲利易受經濟及金融環境波動，尤其是以壽險為主的金控，經常影響很大，未來若有降息，對壽險業會大有幫助，尤其過去在固定收益債券實現獲利的部位，今年可正向期待。

至於股民關切的股利政策，林宜靜說明，由於新壽仍處虧損，目前最重要的是強化資本，因此，暫無規畫現金股利方案。

外界關注現金增資狀況，林宜靜表示，去年新壽完成 130 億元次順位債募集後，RBC 有回升到符合法定 200% 的標準，但第四季又受到新台幣強升影響，整體壽險業獲利都受到衝擊，新壽 RBC 亦波動劇烈。董事會日前已通過轉增資人壽 70 億元，人壽並再發行 80 億元次債。

林宜靜說，誠如保險局長施瓊華所述，強化資本不僅只是增資部分，還包含整體財業務提升改善計畫，新光正在努力進行當中，包括提升投資績效、增進不動產經常性收益等，2 月人壽已經轉虧為盈，對於接下來的獲利展望仍然保持樂觀。

在人壽端方面，林宜靜透露，我們進行了重塑業務員體制，很高興看到 1、2 月業務動能表現相當強勁，與去年同期相比，新契約保單成長率達 22%，在全體員工努力下，應該會持續往正向的發展。

陳恩光補充說明，資本問題並非單一業者會遇到，而是整個產業界所面臨的難題，施局長比我們更緊張，近期不斷提出意見，首先是在地化措施，6 月底前可能有第三階段措施，第二則是公會在外準金的制度也提出比較明確有力、可節省避險成本的方式，對於各業者來說都很重要，大家之前一談到避險成本都愁眉苦臉的，主管機關有聽到我們的心聲，會來合理的幫忙大家。