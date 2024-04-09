醫療照護業轉型AI扮關鍵要角 調查：全球8成已部署3+個AI應用

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-09 17:14

台灣繼日本之後步入超高齡社會，2024 年全球醫療照護產業正處於十字路口，據報告指出，其未來發展勢將受到創新、成本管理、人力資源、社會關懷融合和永續發展等構面的挑戰，亟需轉型。以美國為例，若未來五年廣泛採用 AI，預估將每年節省 3,600 億美元的成本，約占其醫療支出的 10%。

勤業眾信昨（8）發布《2024 醫療照護產業展望》報告，勤業眾信生技醫療產業負責人虞成全表示，根據國發會預估，台灣將在 2025 年進入超高齡社會，亦面臨著健保財務壓力和醫療照護人力短缺等挑戰。各界正透過數位轉型等方式來因應，其中科技、人才、法規、資料治理等關鍵基礎建設甚為重要。

AI 在醫療照護產業扮演更加關鍵的轉型角色，勤業眾信醫療照護產業負責人林彥良指出， 據 Deloitte Global 調查，近八成受訪企業表示已部署了三個以上的 AI 應用。台灣衛生福利部提出「健保醫療平權數位升級計畫」，即透過導入、開發與精進 AI 技術，來推動資料應用生態，確保健保永續經營，醫療照護組織也有責任建置值得信賴的 AI 系統。

以美國為例，若未來五年廣泛採用 AI，預估將每年節省 3,600 億美元的成本，約占其醫療支出的 10%。儘管 AI 在醫療照護領域具有變革潛力，但其採用與否取決於醫療照護機構、醫療照護服務從業人員以及消費者對此技術的信任程度和接受程度。因此，企業須負責任地部署 AI，並確保 AI 的使用及相關流程透明且可審查。

此外，醫療成本上漲也是全球面臨的問題。據保險經紀公司韋萊韜悅（WTW）估計，2023 年歐洲的醫療成本上漲 8.6%，拉丁美洲約 18.9%，亞洲則是 10.2%，台灣衛生福利部統計 2022 年台灣人均醫療支出達到 2,438 美元，較 2014 年成長了 57%。

還有醫護人員短缺，WHO 調查顯示，由於醫護人員的職業倦怠、人才儲備有限導致職位空缺率高、人口結構變化等因素，預計至 2030 年全球醫護人員的缺口預計將達 1,000 萬，而人員短缺的問題亦將加劇全球公衛危機。