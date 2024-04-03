華爾街搶攻比特幣商機 推出兩倍槓桿及反向ETF

鉅亨網新聞中心 2024-04-03 16:50

圍繞比特幣現貨 ETF 推出的狂熱尚未消退，華爾街最新進入者提供了此類產品的強化版。

ProShares 周二 (2 日) 推出了 ProShares Ultra 比特幣 ETF，是比特幣兩倍槓桿的 ETF，還推出反向 ETF ProShares UltraShort 比特幣 ETF，每項費用比率均為 95 個基點。

今年 1 月，12 檔直接投資於比特幣的比特幣 ETF 成功上市，吸引了 120 億美元的淨流入和近 600 億美元的資產。ProShares 這兩支新 ETF 的突出之處在於，它們在比特幣現貨市場而非期貨市場，提供了放大的回報。

大量資金流入凸顯了人們對現貨比特幣 ETF 看似永無止境的需求，以及 ETF 作為無摩擦交易工具的日益受歡迎，另外，還有一些 ETF 仍等待批准上市。

ETF 諮詢公司 Blackwater 共同創辦人 Michael O "Riordan 表示：「這表明，ETF 經理可能是一群投機分子，他們試圖儘可能地利用市場的積極情緒。」

Miller Tabak + Co 首席市場策略師 Matt Maley 認為，雖然槓桿 ETF 的推出只是「時間問題」，但它們可能是一把雙面刃。

他表示，從負面來看，這可能會導致本已波動的資產類別的投機活動增加。 然而，它們也將幫助投資者對沖部位。 因此，這可能會抵消一些猜測。 「總體而言，它應該會繼續吸引更多投資者進入這一資產類別。」