臺企銀全面調薪4%+伙食津貼提高至3000元 元旦起生效

金融業近來掀起幸福企業加碼員工福利浪潮，臺企銀 (2834-TW) 表示，由於今年獲利表現持續亮眼，為感謝員工付出，董事會已通過全面調薪 4%，並調高員工伙食津貼至 3000 元，將於明 (2024) 年 1 月 1 日生效，明年度加計考核晉級及升等，該行員工平均加薪幅度將逾 7.5%。

臺企銀表示，為適度反映物價變動，減輕員工負擔，將原本 2400 元伙食津貼拉高至 3000 元，換算每位員工每月多 600 元伙食費、一年即增加 7200 元，且免列入薪資所得額度，受惠員工超過 5400 名。

為增進員工福利並響應政府生育政策，臺企銀指出，今年已將生育補助金額加碼逾 4 倍，第一胎由 1 萬增加至 4 萬、第二胎 7.5 萬、第三胎 10.5 萬、第四胎 15.5 萬，鼓勵同仁多多增產。

臺企銀自今年 5 月起提高補助金額，截至 11 月底，已有百名「好孕」同仁領取，第一、二、三胎領取率分別約 68.62%、26.48%、4.9%，其中有 5 名同仁獲得第三胎補助，臺灣企銀表示，將視經營狀況調高生育補助金額，以提高同仁福利響應政府政策。

此外，臺企銀希望員工安心走入婚姻、幸福成家，給予多項優於法令的勞動條件，將婚假 10 天增至 14 天，且有全薪安胎假 7 天、病假 30 天及生理假薪資照給等。

另外，臺企銀員工持股信託自 2019 年 3 月開辦，獲利良好，入會率持續上升展現員工向心力，截至今年 11 月 30 日，整體入會率高達 97.45%，且該行已連續 10 年入選證交所「臺灣高薪 100 指數」，顯現打造幸福職場、持續為員工提升福利表現獲外界肯定。