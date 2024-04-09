74%工會成員同意罷工 三星史上首場罷工4/17登場

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-09 14:00

南韓三星電子工會 74% 成員支持罷工後，工會取得合法罷工權，並將在 4 月 17 日發動三星史上首場罷工。

據《朝鮮日報》報導，全國三星電子工會（NSEU）周一（8 日）宣布，74% 工會成員投票贊成罷工。在三星內部五個不同工會的 27,458 名成員中，有 20,853 人參加了從 3 月 18 日到 4 月 5 日舉行的投票。

NSEU 表示，準備在 4 月 17 日於京畿道華城市三星 DSR Tower 舉行和平罷工，已致函三星董事長李在鎔、副董事長韓鐘熙等高層，通知罷工事宜。這將是三星自 1969 年成立以來，工會首次發動罷工。

另據《韓國先驅報》報導，三星工會和資方在 2 月舉行第六輪薪資談判，雙方未能達成共識，於是工會向中央勞動委員會請求仲裁，而 3 月 14 日是中央勞動委員會第三度介入，但雙方還是沒談成。