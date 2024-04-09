防共軍犯台 FT：多家台廠考慮在海外設第二總部

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-09 15:02

台灣幾家大型製造業者考慮在海外設立第二總部，以確保萬一共軍武力犯台，公司還能維持運作。

據倫敦《金融時報》（FT）披露，這些計畫多數仍處於初步階段，但此舉凸顯出在科技供應鏈扮演重要角色的企業，必須大幅度調整，以確保供應鏈穩定。

台灣 KPMG 合夥人郭士華表示：「我們有客戶正在尋求或規劃設第二個總部」，這些集團身處製造業，「目前正在東南亞尋找第二總部的地點，萬一台灣發生緊急情況，他們能立即啟動海外替代指揮系統」。

《金融時報》指出，參與商談的幾位人士說，研擬海外第二總部選項的企業，包括光寶科技和佳世達。這兩家台廠生產消費者產品、電信、汽車、醫療應用等產業使用的電子零件。

儘管台灣專家認為，短期內北京不太可能侵台，但北京對台施加更多壓力，再加上動用軍事威嚇手段，導致許多外商與台灣企業的客戶啟動一些應變計畫。

中國的成本上升、美中貿易戰、客戶要求壓低中國風險等因素，已促使鴻海、和碩等集團在東南亞、印度、墨西哥、美國及歐洲擴張。

在台灣的一家國際顧問公司主管說，他敦促客戶至少在第二據點複製一些總部的功能，「你必須自問，如果衝突迫使我們必須中止在台灣的運作六個月或一年，我們能夠存活嗎？你在那裡不需要投資人關係，但沒有財務、發薪名單、應收帳款，你在那邊活不下來。」