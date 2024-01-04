〈碳費上路〉碳費開徵恐釀房價大漲 環境部：影響小於1%

碳費即將在今年開徵，近期傳出有不動產業者聲稱，徵收碳費恐造成房價大漲 15% 至 35%，對此環境部今 (3) 日強調，無論是營造業或是不動產業都不是首波碳費徵收對象，加上碳費費率尚在審議中，環境部指出，對於房價的影響小於 1%。

環境部說明，房價結構由土地成本、營造原料以及銷售利潤等組成，營造成本約占房價的 15% 至 35%，其中與碳費徵收相關的部分，主要為營造原料中所使用的鋼鐵、水泥等費用。根據行政院主計總處公布的《產業關聯表》分析，鋼鐵製品、金屬結構及建築組件等占營造成本約 21%，水泥及其製品則約占 10%。

環境部指出，碳費為經濟工具，針對生產鋼鐵、水泥等溫室氣體排放量超過 2.5 萬公噸的製造業徵收。而碳費的費率包含一般費率與優惠費率，如果碳費徵收的對象，採行具體的溫室氣體減量措施，並達成指定目標，可以提出自主減量計畫，申請適用的優惠費率。

此外，經過經濟部的評估，徵收碳費對於房價的影響約為 1%。環境部進一步表示，根據聯合國氣候變遷政府間專家委員會 (IPCC) 去年發布的第六次評估報告 (AR6) 也指出，即使透過原物料生產成本的轉嫁，對於房價的影響也小於 1%，與經濟部評估結果相同。