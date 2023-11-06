台驊業外收入噴發 Q3獲利創五季新高 EPS 4.03元

貨攬業者台驊控股 (2636-TW) 今 (6) 日公布第三季財報，受惠美元定存、股利等挹注業外收入年增達 315%，單季稅後純益 5.52 億元，年增 27.97%，每股純益(EPS)4.03 元，創五季來單季高點，累計前三季稅後純益 13.19 億元，年減 45.77%，每股純益 9.63 元，仍賺近 1 個股本。

台驊第三季業外收入 5.62 億元，年增 314.6%，累計前三季業外收入 10.08 億元，年增 16.1%。

展望後市，台驊董事長顏益財不諱言，明年煙硝四起，充滿變數，會採取彈性機動調整的營運策略應對。

對於投資人關注的運價，顏益財認為，不會大起大落，航商會透過空班、減艙等方式調節艙位，而明年整體貨櫃航運市場進入大量交船期，觀察到部分新船下水已延後排到 2027 年。

由於第三季較第二季貨量成長，台驊單季合併營收 38.27 億元，季增 12.04%，年減 34.55%；累計前三季合併營收 106.11 億元，營業毛利為 21.8 億元，雖營收年減 55.79%，但毛利率回升至 20.55%，年增 0.67 個百分點，淨利率也提升至 12.43%，年增 2.3 個百分點，顯示台驊於物流上下游相關產業鏈投資和經營成效提升。

台驊進一步說明，9 月空運事業業績提升，主要是受到巴拿馬運河乾旱塞船現象，迎來轉單效應，加上美元走勢強勁，美國電商進口需求旺盛，推升北美運價。

Q4 補貨效應 短線有望拉升海空運量

進入第四季傳統購物旺季後，台驊預期，為因應歐美感恩節、聖誕節與電商購物消費需求，補貨效應可望同步推升短線海空運量。

而運價方面，台驊說明，由於航商陸續減少艙位運力，達總運力約 20-25%，隨著貨量漸回升，有助海運運價持穩或部份提升。

空運運價則受惠雙 11 電商出貨潮、歐美消費購物旺季報到，加上強勢美元使商品進口需求增加，台驊預料第四季將再優於第三季。

地緣政治不確定性高 明年海運恐與今年差不多

展望 2024 年，台驊不諱言，地緣政治極不穩定，例如，中美高科技貿易戰、俄烏與以巴戰事的延續與擴張，恐使整體海運市況與今年相似，但空運相對受會高科技產品與車用電子出貨升溫。

另外，台驊提到，預料美元高利率將可維持至明年上半年，預期仍可取得相當利息收入。