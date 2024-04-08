華通Q1營收155.57億元年增15% 低軌衛星板接單旺

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-08 18:45

老牌 HDI 大廠華通 (2313-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊，2024 年 3 月營收 54.61 億元，月增 26.6%，年增 19.07%，2024 年首季營收 155.57 億元，季減 22.71%，年增 15.27%。

目前華通的低軌衛星相關用板接單旺，華通表示由於美系主要客戶開通了星鏈直連手機業務功能，加上第二家美系客戶 Kuiper 網路計畫用的兩顆原型衛星發射成功，客戶積極拉貨並拓展新應用下，LEO 寬頻網路市場規模預估未來 10 年內將達到上百億美元，華通目前是全球 LEO 用板的領導廠商，公司持續調整產能滿足客戶需求，樂觀看待 2024 年在衛星業務領域再創新局。

此外，由於中國經濟仍低迷，影響消費性電子市場能見度，公司對於上半年的傳統淡季保守以待，致力把不確定性因素對營運的干擾降至最低，與客戶保持良好的溝通與應變彈性。

華通泰國廠將於 2024 年 6 完成廠房建設後陸續添置設備，期望可在第四季試產，初期規劃約 30 萬平方英呎產能，會優先生產衛星通訊相關產品的硬板，同時評估全企業各廠區的生產條件，擴大相關 LEO、AI 伺服器、車用等相關產品的業務領域，進行適當的產區配置，充分發揮營運效益。

華通 2023 年全年營收 670.78 億元，毛利率爲 15.1%，年減 5.12 個百分點，全年稅後純益 41.68 億元，年減 47.9%，每股純益 3.5 元。擬配發現金股利 1.5 元。