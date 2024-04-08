〈陸港盤後〉中國房地產巨頭世茂集團收到清算聲請 股價急瀉18%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-08 16:30

中國 A 股市場三大指數周一（8 日）收盤齊跌，滬指跌 0.72%，利空是中國房地產巨頭世茂集團 (00813-HK) 表示，債權人中國建設銀行（亞洲）已向香港高等法院提出清算聲請。

滬指周一收盤跌 0.72% 報 3,047.05 點，深證成指大跌 1.57% 報 9,394.61 點，創業板指重挫 1.81% 報 1,807.05 點。兩市成交額合計人民幣 9,314 億元，「北向資金」淨流出 30.45 億元。

醫療保健、釀酒、半導體類股大幅走低，醫藥、房地產、券商、保險等族群下跌，電力、燃氣、銀行等類股上揚。

香港恒生指數周一收盤漲 0.05%，報 16,732.85 點，恒生科技指數跌 0.18%，報 3,444.61 點。世茂股價暴跌 18.68%。

據香港《經濟日報》報導，世茂周一宣布，中國建設銀行（亞洲）於上周五向高等法院提出清算聲請，涉及財務義務金額約為 15.8 億港元（2.02 億美元）。

世茂表示，上述聲請並不代表境外債權人及其他相關方的共同利益。為保障相關方利益，準備極力反對這項聲請，並繼續推進境外債務重整，以最大化相關方的價值。

世茂說，一直與境外債權人進行善意重整討論，並承諾繼續就境外重整事宜與境外債權人積極溝通，鼓勵所有境外債權人仔細考慮 3 月 25 日公告所簡述的重整方案，並支持落實重整。

世茂在 3 月 25 日提出重整方案，向債權人提供短期工具、長期工具、強制可換股債券、不同工具四個選項。

其中第三個選項為強制可換股債券，年期為 1 年，按每股 8.5 港元的轉股價將其持有的全部或部分強制可換股債券轉換為公司股份。

目前來看，部分債權人或許不滿意重整方案。業界人士認為，該方案相對較差，例如轉股價是目前世茂股價的 20 多倍。

中指研究院企業研究總監劉水表示，債權人提出清算聲請，試圖施壓債，尋求債務問題最終解決方案，維護自身合法利益。現在世茂需儘快形成重整方案，以期在切實可行的情況下解決債務問題。

劉水說，世茂可循法律途徑反對聲請，或與聲請人溝通，努力讓聲請被撤回或聲請被駁回。如果清算聲請未能被法院駁回，將給世茂債務進程帶來一定影響。