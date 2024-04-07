〈台股風向球〉聯準會恐延後降息？4月先看內資驅動低基期股

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-07 11:50

美股道瓊指數連 3 跌，反映聯準會可能不急於降息，而台股已連漲 3 周，上周僅 3 個交易日仍續創高來到 20466 點，清明連假過後，台股交易員提醒，外資連賣 4 周，聯準會是否延後降息將持續牽動外資資金動能，儘管內資積極進場，使大盤有望驚驚墊高，仍須提防「漲多是最大利空」的慣性，料 4 月將見到低基期族群接棒表態。

外資連賣 4 周，所幸賣超量並不大，上周主要賣超有光寶科 (2301-TW) 近 28 億元，廣達 (2382-TW)18 億元，鴻海 (2317-TW)16 億元，長榮 (2603-TW) 和環球晶約 14 億元上下，同時也處分部分 ETF，如復華台灣科技優息近 34 億元，元大台灣價值高息近 25 億元，元大美債 20 年近 15 億元。

投信則是連買 5 周，續買 103 億元，惟買超量創 5 周以來最小，主要買超廣達和力成 (6239-TW) 均超過 10 億元，鴻海近 10 億元，緯創 (3231-TW) 和雙鴻 (3324-TW) 在 9 億元上下，聯茂 (6213-TW) 和保瑞均逾 8 億元。

本周美國將公布評估通膨的數據，包括 3 月 CPI 和 3 月 PPI，聯準會主席鮑爾最新對外表態，要對通膨有更多信心才會降息，因此，目前市場預測聯準會 5 月維持利率不變的機率高達 98.7%，而聯準會到 6 月再維持利率不變的機率也逐漸逼近 40%。

儘管聯準會理事庫格勒表示，今年利率下調可能是適宜，台股交易員指出，聯準會降息是一定會降，但市場正在觀察降息的時點，是否恐延後至下半年，牽動國際資金潮的動向。