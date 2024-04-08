澳洲3月房價上漲 創歷史新高

鉅亨網新聞中心 2024-04-08 13:50

數據顯示，澳洲各地的房價創下新高，首府城市房屋的中位數價值飆升至 832000 澳元。

PropTrack 房價指數顯示，澳洲 3 月全國住宅價格上漲了 0.34%，達到新的高峰，由於強勁的人口增長和緊張的租賃市場，加上建築率達到 10 年來的最低水準，造成了供需不平衡。

其中，首府城市的住宅價格上漲了 0.4%，目前比 2023 年 3 月的價格高出 7.64%，比 2020 年 3 月高出驚人的 35.2%。

首府城市的住宅價格在 3 月上漲了 0.4%，自 2 月以來，除了霍巴特下滑了 0.03%，所有首府城市的房價都有所上漲。

PropTrack 資深經濟學家 Eleanor Creagh 表示，雖然 2024 年前幾個月上市的房屋數量有所增加，但持續的需求，已經吸收了這些增加數量。

Creagh 表示，正如普遍預期的那樣，澳洲央行 3 月將現金利率維持在 4.35%，許多人預計下一步利率將會下調，但時機仍不確定，「利率可能在 2024 年底開始走低的預期將維持買家和賣家的信心。」

數據顯示，塔斯馬尼亞首府房價較上季小幅下跌 0.03%，較去年同期下跌 1.65%，但仍較疫情前水準上漲 36.1%。

較小首府城市的成本上漲最快，珀斯、阿德雷德和布里斯班的年增幅分別為 18.62%、13.47% 和 12.90%。珀斯更是出現自 2010 年以來最強勁的年度漲幅，3 月份價格上漲了 0.99%，至 66 萬澳元。阿德萊德的住宅價值 3 月增長 0.3%，至 72.3 萬澳元。

Creagh 表示，珀斯和阿德萊德之所以有強勁的成長，是因為這些地方的價格比其他地方便宜，也因為在住宅和租賃市場上都存在長期的住宅短缺。

澳洲兩個最大的城市雪梨和墨爾本在新房產掛牌數量大幅增加的情況下仍然實現了成長。

雪梨的住宅價值在 3 月份上漲了 0.4%，第一季上漲了 1.79% 至 107 萬澳元的記錄新高，而墨爾本上漲 0.27% 至 80.2 萬澳元，但低於其 2022 年的峰值。

墨爾本的成長略高於布里斯班，後者在 3 月份上漲了 0.4% 至 80.1 萬澳元，自疫情以來的總成長超過了 63%，比澳洲任何其他地方都更高。

Creagh 表示，供需之間的不平衡可能會進一步抵消負擔能力約束和經濟放緩的影響，她預計任何降息都會加速價格成長。