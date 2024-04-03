澳洲央行何時降息？市場存在兩種看法

鉅亨網新聞中心 2024-04-03 16:40

澳洲央行 (RBA) 周二 (2 日) 公布 3 月貨幣政策會議紀錄，值得注意的是，本次會議並未提及是否討論升息問題，與以往會議紀錄通常會列出委員會考慮選項情況的做法不同，語調更是近兩年來最鴿派的一次，再度激起市場對於降息預期的熱議。

會議紀錄顯示，政策委員一致認為讓通膨率回到目標水準就是首要任務，需要一些時間才能有足夠信心相信這會在合理的時間內實現。

澳洲財政部長 James Chalmers 也表示，堅韌的就業率和實質薪資成長，是保障澳洲居民生活品質的基礎。這兩項條件可謂澳洲經濟軟著陸的起落架。

根據澳洲統計局上月公布的就業數據，澳洲 2 月新增就業人口達 11.65 萬人，遠高於市場預期，失業率也從 3.8% 降至 3.7%，再次展現澳洲就業市場的韌性。另一方面，隨著通膨率下滑，澳洲居民實質工資成同樣穩步成長。

Chalmers 提到，總體供需關係正在逐步實現再平衡。接下來市場關注的重點將是央行什麼時候開始降息。

目前對於澳洲央行啟動降息的時間點，存在兩種不同觀點。首先，資本市場認為央行將從 9 月開始降息，並在最後一季所剩的三次會議上分別降息 25 個基點，累計降息三次，共 75 個基點。

再來，經濟學家們普遍認為 11 月開始降息的機率最大，因為目前暫時還無法排除國際經濟和地緣政治不確定性所帶來的阻力。

以澳洲目前的經濟成長速度來看，國內生產毛額 (GDP) 季增率已逼近零成長，若上述產業再遭遇阻力，恐使澳洲經濟一腳踏入衰退泥淖。

在國際融資方面，澳幣被動升值將推高澳洲政府和企業的海外融資成本，被迫承受更沈重的利息。因此，考量到聯準會 (Fed) 可能從 6 月或 7 月開始降息，資本市場認為澳洲央行在兩個月後跟進也顯得合理。

堅守第二種觀點的主要是經濟學家，他們的出發點往往是經濟基本面的穩定性，之所以堅持「寧可不降息也不提早降息」的理由在於，他們認為讓通膨回到目標水準的路程不會那麼順利，甚至有其他外在因素可能令通膨重燃，例如去年 10 月爆發的以哈戰爭、葉門組裝組織襲擊紅海等。