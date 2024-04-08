環泰產品順銷 Q1營收改寫歷史新高 年增11%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-08 09:53

果糖廠環泰 (4207-TW) 在包括台灣及海外地區銷售成長，且持續擴廠中，環泰公布最新營收資訊，環泰 2024 年 3 月 營收 5.5 億元改寫歷史次高，同時，2024 年第一季營收以 14.31 億元改寫歷史新高，年增 11.44%，同時，環泰在第二季起進入營收旺季，同時，海外產能也在擴充之中。

環泰 2024 年 3 月營收爲 5.5 億元，月增 38.%，年增 10.61%。

環泰 2023 年營收 53.39 億元，創新高，毛利率 13.98%，年增 1.38 個百分點，2023 年稅後純益 2.34 億元，年增 68.49%，每股純益爲 1.25 元。

環泰目前在台灣、馬來西亞、泰國及菲律賓都有設廠，且營收穩定成長，環泰對泰國廠增加投資 6 億泰銖，進行泰國第三廠的建置，將投資生產糊精產品。預計在 2025 年完工、2026 年開始正式量產，積極增加外銷銷售量。