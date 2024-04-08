環泰產品順銷 Q1營收改寫歷史新高 年增11%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-08 09:53
果糖廠環泰 (4207-TW) 在包括台灣及海外地區銷售成長，且持續擴廠中，環泰公布最新營收資訊，環泰 2024 年 3 月 營收 5.5 億元改寫歷史次高，同時，2024 年第一季營收以 14.31 億元改寫歷史新高，年增 11.44%，同時，環泰在第二季起進入營收旺季，同時，海外產能也在擴充之中。
環泰 2024 年 3 月營收爲 5.5 億元，月增 38.%，年增 10.61%。
環泰 2023 年營收 53.39 億元，創新高，毛利率 13.98%，年增 1.38 個百分點，2023 年稅後純益 2.34 億元，年增 68.49%，每股純益爲 1.25 元。
環泰目前在台灣、馬來西亞、泰國及菲律賓都有設廠，且營收穩定成長，環泰對泰國廠增加投資 6 億泰銖，進行泰國第三廠的建置，將投資生產糊精產品。預計在 2025 年完工、2026 年開始正式量產，積極增加外銷銷售量。
環泰未來將朝機能性及保健食品方向發展，公司已經成功研發出液態高成分異麥芽寡醣 (IMO 90) 並已開始出貨給客戶，未來將生產粉末產品，會與老人照護方面的產品配合，也因為此種 IMO 產品純度高、熱量低且不易被人體吸收，可用於保健食品。
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