首款電動車SU7人氣破表 小米股價暴漲近15%

小米汽車官方大定數據顯示，SU7 上市 4 分鐘破 1 萬，7 分鐘破 2 萬，27 分鐘破 5 萬。在上市 24 小時後，小米創辦人雷軍在官方微博宣布，SU7 上市一天後，大定數量就衝到 88,898 輛。