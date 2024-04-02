首款電動車SU7人氣破表 小米股價暴漲近15%
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-02 11:00
在中國車市競爭激烈之際，小米集團 (01810-HK) 股價周二（2 日）盤中暴漲近 15%，利多是小米接獲的電動車 SU7 大定（已交付訂金且購車意願極高）數量優於預期，提振投資人的信心。
小米股價周二盤中飆漲 10.84%，報 16.56 港元，稍早漲幅一度狂飆到 14.99%。
小米汽車官方大定數據顯示，SU7 上市 4 分鐘破 1 萬，7 分鐘破 2 萬，27 分鐘破 5 萬。在上市 24 小時後，小米創辦人雷軍在官方微博宣布，SU7 上市一天後，大定數量就衝到 88,898 輛。
小米汽車應用程式（App）顯示，SU7 交車時間延長，部分訂單已排到半年左右。標準版鎖定訂單後，小米預估交車時間為 13～16 周，Pro 版為 16～19 周，Max 版為 24～27 周。
高盛分析師 Timothy Zhao 等人在報告中指出，小米銷售增長，盈利前景不俗，將小米目標價上調至 20 港元，原本為 18.9 港元，並維持買進評級。
小米的強勢進入，可能會給同行帶來威脅。Jeff Chung 等花旗集團分析師認為，小鵬 (XPEV-US) 、比亞迪 (002594-CN) 等車廠可能會調整價格，以增強競爭力。
- 掌握關鍵投資機會點！喜迎股債雙收行情
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇