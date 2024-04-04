〈0403強震〉公股銀啟動受災戶馳援措施 12家公股事業捐助2100萬元賑災

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-04 19:22

花蓮地區 4 月 3 日發生強震，財政部率臺灣金控等共 12 家公股事業捐助新臺幣 2100 萬元，提供後續花蓮地區賑災及重建相關事宜。為協助受災情影響之企業或個人，財政部督請 8 家公股銀行對於受災情影響之客戶，提供緩繳本息或展延借款期限等協助。

財政部表示，花蓮地區發生芮氏地震規模達到 7 以上強震，造成傷亡，財政部及各公股事業同表關切，為踐行企業社會責任，協助花蓮地區賑災及重建相關事宜，臺灣金控等共 12 家公股事業，聯合捐款 2,100 萬元，將全數捐入花蓮縣社會救助金專戶。

為協助受災民眾儘速完成災後復原，各公股行庫皆提供受災之企業或個人可持地方主管機關出具之受災證明或經該行實地勘察屬實者，均可於受災日起 3 個月內向往來分行或全國鄰近分行提出重建貸款、緩繳本息、申請展延借款期限等協助措施。

針對受災戶信用卡遺失及既有貸款展延等需求，各行庫皆提供信用卡掛失免手續費，有債務展延需求，可申請本息寬限期 6 個月，以具體行動提供受災戶必要協助。

另為協助受災保戶即時取得理賠，兆豐產險及華南產險等已於花蓮成立理賠服務中心，企業或民眾如有需求，可直接洽各公股銀行及公股產險公司諮詢。

彰銀協助地震受災戶復建貸款及保險理賠 個人最高申貸 200 萬元

重建貸款個人部分申貸金額最高新臺幣 200 萬元，企業部分將視受災戶財損情況及復原或重建所需資金核貸，受災戶如於彰銀有投保相關產物保險者，可洽投保分行協助辦理相關理賠事宜。

合庫、臺企銀及一銀「中小企業災害復舊貸款」及「企業小頭家貸款」最高 9 成信保

臺灣企銀、一銀推動地震災害金融應變措施「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」，合庫也特別針對中小企業提供各項專案貸款和企業小微貸款，馳援中小企業災後修建廠房、機器設備及購置原物料等資金需求，專案貸款與信保基金合作提供最高 9 成之信用保證，送保期間免計收保證手續費，協助受災企業戶向政府申請貸款利息補貼，另對既有貸款有展延需求的客戶亦可申請，減輕企業災害受損負擔。

除提供企業災害復舊資金活水外，臺灣企銀提供民眾購置耐久性消費財產貸款，並可視民眾住宅毀損情形提供災後住宅重置、修繕貸款等受災戶融資服務。

臺企銀表示，受災戶可先向受災地區縣市政府、鄉鎮市區公所、稅捐稽徵機關等申請核發受災證明，並於受災日起 1 年內，皆可於該行官方網站線上預約專人諮詢或全臺 125 家營業單位據點提出融資及既有貸款展延等申請。

兆豐銀災後重建融資 企業戶最高 5000 萬 個人最高 300 萬

兆豐銀行提供受災戶受損之廠房、機器設備及房屋所需整修費、復工必須購買原料等所需資金，企業戶最高額度新臺幣 5,000 萬元、個人最高新臺幣 300 萬元，受災戶可依地方主管機關出具之受災證明書，向兆豐銀行提出申請。

在信用卡方面，針對因 0403 地震個人受災戶，兆豐銀行信用卡除提供免收掛失費，若有信用卡款延展之需求，亦可透過 24 小時客服專線提出申請，最長可提供 6 個月緩繳。