〈0403強震〉台泥和平礦山59名受困員工 中午順利脫困下山

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-04 15:13

台泥 (1101-TW) 今 (4) 日表示，和平廠 59 位受困礦山的同仁，今天中午循舊林道順利脫困下山，公司立即安排前往員工餐廳補給熱食，台泥總經理程耀輝也趕到和平廠慰問礦山團隊並致贈紅包慰問。

台泥說明，礦山同仁是在地震當天早上 6 點多搭車上山工作，地震發生後礦山道路因為大量落石中斷，考量餘震頻繁發生，因此礦區主管隨即帶領同仁全部集中於空曠區的辦公室等待救援，並以山上的備糧度過。

而今日清晨直升機順利投放救援物資，加上天氣穩定，台泥即刻決定不等道路開通，而循當地舊林道開路下山，今天一早包括台泥礦山團隊休假的同仁，結合當地部落青壯年一路循舊林道上山協助受困同僚。

據了解，台泥礦山團隊大多出身於當地和平澳花部落，熟悉當地地形，且當中為數不少平常就是訓練有素的義消，因此取得空投物資後，即分批循林道從近 1000 公尺礦山步行下山。