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鉅亨速報

盤後速報 - 聲寶(1604)下週(4月11日)除息1.5元，預估參考價28.6元

鉅亨網新聞中心 2024-04-04 17:05

聲寶(1604-TW)下週(4月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(4月3日)收盤價30.10元計算，預估參考價為28.6元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.98%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

聲寶(1604-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為電子.電化等製品之製造.加工.承攬.批發.零售等業務。電子.電化等製品及汽車之買賣、保養、修理等業務。倉儲業務之經營，有關進出口業務。近5日股價上漲1.35%，集中市場加權指數上漲0.68%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/11 30.10 1.5 4.98% 0.0
2023/04/27 27.9 1.5 5.38% 0.0
2022/07/05 29.2 2.7 9.25% 0.0
2021/09/15 30.9 2.5 8.09% 0.0
2020/07/01 21.55 1.5 6.96% 0.0

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