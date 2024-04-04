盤後速報 - 聲寶(1604)下週(4月11日)除息1.5元，預估參考價28.6元
鉅亨網新聞中心 2024-04-04 17:05
聲寶(1604-TW)下週(4月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(4月3日)收盤價30.10元計算，預估參考價為28.6元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.98%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
聲寶(1604-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為電子.電化等製品之製造.加工.承攬.批發.零售等業務。電子.電化等製品及汽車之買賣、保養、修理等業務。倉儲業務之經營，有關進出口業務。近5日股價上漲1.35%，集中市場加權指數上漲0.68%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/11
|30.10
|1.5
|4.98%
|0.0
|2023/04/27
|27.9
|1.5
|5.38%
|0.0
|2022/07/05
|29.2
|2.7
|9.25%
|0.0
|2021/09/15
|30.9
|2.5
|8.09%
|0.0
|2020/07/01
|21.55
|1.5
|6.96%
|0.0
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