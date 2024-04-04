盤後速報 - 耿鼎(1524)下週(4月11日)除息1.3元，預估參考價36.55元
鉅亨網新聞中心 2024-04-04 17:05
耿鼎(1524-TW)下週(4月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。
以今日(4月3日)收盤價37.85元計算，預估參考價為36.55元，息值合計為1.3元，股息殖利率3.43%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
耿鼎(1524-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車零件。近5日股價上漲6.32%，集中市場加權指數上漲0.68%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/11
|37.85
|1.3
|3.43%
|0.0
|2023/04/13
|26.55
|1.0
|3.77%
|0.0
|2022/04/14
|11.1
|0.3
|2.7%
|0.0
|2021/04/08
|11.5
|0.21
|1.83%
|0.0
|2020/04/09
|8.83
|0.4
|4.53%
|0.0
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