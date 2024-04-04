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鉅亨速報

盤後速報 - 耿鼎(1524)下週(4月11日)除息1.3元，預估參考價36.55元

鉅亨網新聞中心 2024-04-04 17:05

耿鼎(1524-TW)下週(4月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。

以今日(4月3日)收盤價37.85元計算，預估參考價為36.55元，息值合計為1.3元，股息殖利率3.43%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

耿鼎(1524-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車零件。近5日股價上漲6.32%，集中市場加權指數上漲0.68%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/11 37.85 1.3 3.43% 0.0
2023/04/13 26.55 1.0 3.77% 0.0
2022/04/14 11.1 0.3 2.7% 0.0
2021/04/08 11.5 0.21 1.83% 0.0
2020/04/09 8.83 0.4 4.53% 0.0

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