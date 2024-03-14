聲寶擬配每股1.5元現金股利 殖利率逾5%

家電大廠聲寶 ( 1604-TW ) 去年儘管受到景氣影響、海外銷售衰退，不過獲利仍達到目標，稅後純益 7.28 億元，年增 10.07%，每股純益 2 元。董事會決議配發每股 1.5 元現金股利，若以今日收盤價 29.3 元估算，殖利率逾 5%。

展望今年，聲寶的冰箱、空調仍會是今年主要成長動能，小家電持續擴增新產品線，另外會拓展新產品，包括適合小家庭的洗衣機、平價版紅酒櫃，以及在既有冰箱技術基礎下，延伸發展醫療級冰箱。法人估，今年在家電產品持續擴增、家電補助加碼延長支撐下，全年營收有望年增 10%。