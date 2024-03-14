聲寶擬配每股1.5元現金股利 殖利率逾5%
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-14 17:51
家電大廠聲寶 (1604-TW) 去年儘管受到景氣影響、海外銷售衰退，不過獲利仍達到目標，稅後純益 7.28 億元，年增 10.07%，每股純益 2 元。董事會決議配發每股 1.5 元現金股利，若以今日收盤價 29.3 元估算，殖利率逾 5%。
聲寶去年營收 88.89 億元，年減 0.52%；毛利率 19.46%，年增 1.09 個百分點；營益率 6.86%，年增 0.54 個百分點；稅後純益 7.28 億元，年增 10.07%，每股純益 2 元。
去年第四季營收 19.75 億元，季減 6.74%、年增 0.47%；毛利率 16.59%，季增 2.75 個百分點、年減 0.58 個百分點；營益率 2.19%，季減 5.42 個百分點、年減 0.5 個百分點；稅後純益 1.12 億元，季減 44.87%、年增 61.52%，每股純益 0.31 元。
展望今年，聲寶的冰箱、空調仍會是今年主要成長動能，小家電持續擴增新產品線，另外會拓展新產品，包括適合小家庭的洗衣機、平價版紅酒櫃，以及在既有冰箱技術基礎下，延伸發展醫療級冰箱。法人估，今年在家電產品持續擴增、家電補助加碼延長支撐下，全年營收有望年增 10%。
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