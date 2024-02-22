聲寶第二座橘青春樂齡宅 攜兩大建築團隊建台南安平館

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-22 16:56

家電大廠聲寶 (1604-TW) 今 (22) 日積極發展「橘青春」樂齡宅產業鏈，繼新北土城館去年 3 月開工動土後，今 (22) 日宣布以台南安平作為第二據點，並邀集日本浅井謙建築研究所株式會社 (AAR⁺)、台灣九典聯合建築師事務所兩大樂齡宅專業團隊攜手打造「聲寶橘青春台南安平館」，聲寶也是目前市場上唯一擁有南、北營運據點的連鎖樂齡(銀髮) 住宅品牌。

聲寶打造的「橘青春台南安平館」位置近安平古堡，佔地 3370 坪，北眺鹽水溪、南面安平港遊艇碼頭，適合做為退休移居之住所，全館預計規劃 300 個房間，並導入最新款的 SAMPO 橘青春系列智慧家電及獨家 AI + 樂齡雲服務系統。

AAR⁺事務所具豐富商業、教育、醫療、旅館及住宅項目之設計經驗，尤以高齡者住宅為強項，日本最為著名的高端銀髮宅 SunCity 全國 15 個據點中，有神戶、東京都立川昭和紀念公園、川崎、寶塚等 6 個分館為其所設計；另外有 Good Time Living、三井不動產 PARK WELLSTATE 等銀髮住宅案，皆出自該團隊之手。

九典聯合建築師事務所由張清華、郭英釗建築師於 1999 年成立，作品以永續創新、專業整合、低碳美學為出發點，透過縝密的規劃設計，維持自然、健康、休閒均衡的生活理念。代表作品有台北市南門市場改建案、市圖北投分館、新北滬尾藝文休閒園區、桃園名人堂花園大飯店、台南市國家圖書館、台江國家公園管理處暨遊客中心、以及去年底剛完工的台糖崇賢銀髮住宅。