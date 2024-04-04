盤後速報 - 豐興(2015)下週(4月11日)除息3.5元，預估參考價69.8元
鉅亨網新聞中心 2024-04-04 17:05
豐興(2015-TW)下週(4月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
以今日(4月3日)收盤價73.30元計算，預估參考價為69.8元，息值合計為3.5元，股息殖利率4.77%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
豐興(2015-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為製鋼及軋鋼製造修理並加工買賣。各種角鋼扁鋼槽鋼鋼板工字鋼等製造及加工買賣。各種鋼筋圓鋼等特殊鋼製造及加工買賣。近5日股價上漲3.68%，集中市場加權指數上漲0.68%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/11
|73.30
|3.5
|4.77%
|0.0
|2023/03/30
|72.5
|4.0
|5.52%
|0.0
|2022/04/07
|95.9
|5.0
|5.21%
|0.0
|2021/08/20
|75.0
|3.5
|4.67%
|0.0
|2020/06/29
|54.8
|3.0
|5.47%
|0.0
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