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鉅亨速報

盤後速報 - 豐興(2015)下週(4月11日)除息3.5元，預估參考價69.8元

鉅亨網新聞中心 2024-04-04 17:05

豐興(2015-TW)下週(4月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

以今日(4月3日)收盤價73.30元計算，預估參考價為69.8元，息值合計為3.5元，股息殖利率4.77%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

豐興(2015-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為製鋼及軋鋼製造修理並加工買賣。各種角鋼扁鋼槽鋼鋼板工字鋼等製造及加工買賣。各種鋼筋圓鋼等特殊鋼製造及加工買賣。近5日股價上漲3.68%，集中市場加權指數上漲0.68%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/11 73.30 3.5 4.77% 0.0
2023/03/30 72.5 4.0 5.52% 0.0
2022/04/07 95.9 5.0 5.21% 0.0
2021/08/20 75.0 3.5 4.67% 0.0
2020/06/29 54.8 3.0 5.47% 0.0

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