鉅亨網記者沈筱禎 桃園 2024-01-26 18:34

家電大廠聲寶 (1604-TW) 集團今 (26) 日舉行旺年會，集團總裁陳盛沺化身瑪利歐象徵衝勁十足並代表集團親民形象，他也喊話，今年在多項新品帶動下，全年營收拚達百億元。

聲寶集團旺年會席開 126 桌，最高獎為市值 15 萬元家電組，還加碼獎金為 10 包 10 萬元現金紅包，另外還有多個現金獎與產品，所有員工人人有獎。談到今年集團年終，陳盛沺表示，聲寶約 2.2 個月、子公司瑞智則有 2.8 個月。

展望今年，陳盛沺指出，冰箱、空調仍會是今年主要成長動能，小家電持續擴增新產品線，另外會拓展新產品，包括適合小家庭的洗衣機、平價版紅酒櫃，以及在既有冰箱技術基礎下，延伸發展醫療級冰箱。

聲寶去年全年營收 88.89 億元，年減 0.52%，相較其他家電廠衰退幅度最小，法人估，今年在家電產品持續擴增、家電補助加碼延長支撐下，全年營收有望年增 10%。