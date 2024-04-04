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鉅亨速報

盤後速報 - 儒鴻(1476)下週(4月11日)除息13.5元，預估參考價532.5元

鉅亨網新聞中心 2024-04-04 17:05

儒鴻(1476-TW)下週(4月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利13.5元。

以今日(4月3日)收盤價546.00元計算，預估參考價為532.5元，息值合計為13.5元，股息殖利率2.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

儒鴻(1476-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為彈性針織布。成衣。近5日股價下跌0.91%，集中市場加權指數上漲0.68%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/11 546.00 13.5 2.47% 0.0
2023/06/15 487.5 17.0 3.49% 0.0
2022/07/05 410.0 12.0 2.93% 0.0
2021/08/13 567.0 11.0 1.94% 0.0
2020/07/09 345.5 11.0 3.18% 0.0

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