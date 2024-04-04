盤後速報 - 儒鴻(1476)下週(4月11日)除息13.5元，預估參考價532.5元
鉅亨網新聞中心 2024-04-04 17:05
儒鴻(1476-TW)下週(4月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利13.5元。
以今日(4月3日)收盤價546.00元計算，預估參考價為532.5元，息值合計為13.5元，股息殖利率2.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
儒鴻(1476-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為彈性針織布。成衣。近5日股價下跌0.91%，集中市場加權指數上漲0.68%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/11
|546.00
|13.5
|2.47%
|0.0
|2023/06/15
|487.5
|17.0
|3.49%
|0.0
|2022/07/05
|410.0
|12.0
|2.93%
|0.0
|2021/08/13
|567.0
|11.0
|1.94%
|0.0
|2020/07/09
|345.5
|11.0
|3.18%
|0.0
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