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鉅亨速報

盤後速報 - 達新(1315)下週(4月11日)除息2.5元，預估參考價70.7元

鉅亨網新聞中心 2024-04-04 17:05

達新(1315-TW)下週(4月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(4月3日)收盤價73.20元計算，預估參考價為70.7元，息值合計為2.5元，股息殖利率3.42%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

達新(1315-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為塑膠雨衣、什加工、PP瓦楞板、成衣等製品。傢俱、文具、護貝、皮件等製品。醫療器材製造、批發、零售。近5日股價上漲1.39%，集中市場加權指數上漲0.68%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/11 73.20 2.5 3.42% 0.0
2023/08/31 72.9 2.5 3.43% 0.0
2023/04/14 73.9 3.5 4.74% 0.0
2022/09/05 70.7 2.5 3.54% 0.0
2022/04/15 81.3 2.5 3.08% 0.0

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