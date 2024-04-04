盤後速報 - 達新(1315)下週(4月11日)除息2.5元，預估參考價70.7元
鉅亨網新聞中心 2024-04-04 17:05
達新(1315-TW)下週(4月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(4月3日)收盤價73.20元計算，預估參考價為70.7元，息值合計為2.5元，股息殖利率3.42%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
達新(1315-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為塑膠雨衣、什加工、PP瓦楞板、成衣等製品。傢俱、文具、護貝、皮件等製品。醫療器材製造、批發、零售。近5日股價上漲1.39%，集中市場加權指數上漲0.68%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/11
|73.20
|2.5
|3.42%
|0.0
|2023/08/31
|72.9
|2.5
|3.43%
|0.0
|2023/04/14
|73.9
|3.5
|4.74%
|0.0
|2022/09/05
|70.7
|2.5
|3.54%
|0.0
|2022/04/15
|81.3
|2.5
|3.08%
|0.0
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