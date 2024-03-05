鉅亨速報 - Factset 最新調查：儒鴻(1476-TW)EPS預估上修至23.2元，預估目標價為676元
鉅亨網新聞中心 2024-03-05 17:11
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對儒鴻(1476-TW)做出2024年EPS預估：中位數由23.05元上修至23.2元，其中最高估值26.03元，最低估值21.06元，預估目標價為676元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|26.03(26.03)
|30
|32.2
|最低值
|21.06(21.06)
|25.64
|32.2
|平均值
|23.35(23.3)
|27.37
|32.2
|中位數
|23.2(23.05)
|27.37
|32.2
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|41,479,530
|47,079,250
|48,901,820
|最低值
|35,863,370
|40,734,000
|48,901,820
|平均值
|37,793,090
|43,408,740
|48,901,820
|中位數
|37,770,280
|42,969,940
|48,901,820
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|18.87
|24.75
|18.77
|15.51
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,790,462
|39,736,173
|35,917,247
|28,175,401
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1476/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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