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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：儒鴻(1476-TW)EPS預估上修至23.2元，預估目標價為676元

鉅亨網新聞中心 2024-03-05 17:11

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對儒鴻(1476-TW)做出2024年EPS預估：中位數由23.05元上修至23.2元，其中最高估值26.03元，最低估值21.06元，預估目標價為676元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 26.03(26.03) 30 32.2
最低值 21.06(21.06) 25.64 32.2
平均值 23.35(23.3) 27.37 32.2
中位數 23.2(23.05) 27.37 32.2

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 41,479,530 47,079,250 48,901,820
最低值 35,863,370 40,734,000 48,901,820
平均值 37,793,090 43,408,740 48,901,820
中位數 37,770,280 42,969,940 48,901,820

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 18.87 24.75 18.77 15.51
營業收入
(單位：新台幣千元)		 30,790,462 39,736,173 35,917,247 28,175,401

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1476/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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