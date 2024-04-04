節能家電掀採買潮 大商場促銷活動一覽

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-04 09:40

新電價 4 月起上路，市場掀起節能家電採買潮，尤其夏季家電如空調、冰箱和風扇買氣最旺，因此，全聯旗下連鎖量販大潤發、新光三越和遠百 (2903-TW) 旗下愛買均推出相關促銷；大潤發表示，電費調漲使近期空調、電扇詢問度增加高達 50%，電器銷售目標成長 10%。

據大潤發內部資料統計，夏季家電需求三大品項分別為，空調、冰箱和風扇，尤其具節電效能的品項最受歡迎，去年電器創造約 17 億元的業績，而這波省電商機更是熱絡，近期空調詢問度成長高達 50%，因此，盛大推出夏季電器節，網羅超過 700 款大小家電拚促銷。

新光三越則指出，近日開跑的超級購物節活動，除了化妝品買氣大爆發外，首度加入全館滿仟送仟點的家電也帶動新一波消費。

新光三越觀察到，在電價調漲及夏季家電議題下，變頻空調、冰箱、AI 智控洗乾衣機等成為採購熱門焦點。