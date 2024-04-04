抓住台股主流：AI應用、綠能與重電 續攻多頭行情

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-04 10:20

時序進入第二季，在 AI 趨勢帶動的風潮中，激勵台股站上 2 萬點，隨著 AI 崛起，美國四大科技巨頭：微軟、Amazon、Meta、Google，積極增加雲端相關資本支出，預估 2024 年資本支出將來到 1,759 億美元，年增率達 23%，整個 AI 供應鏈都能受惠此爆發性需求增長，台灣是全球 AI 供應鏈重要成員，重要地位不容輕忽。

從國際資金角度，2024 年以來台股累積買超 1,600 億元台幣，加上半導體產業題材持續發酵，外資持續回補。目前台股本益比約 18 倍，主要受 AI 相關的科技股推升本益比至五年平均之上，考量 2024 年企業獲利成長接近 3 成，本益成長比超過 1.3 倍，台股頗具投資價值，外資投信看好的族群包括，半導體、高速運算、AI、伺服器、綠能及重電等。

AI 及雲端運算為兩大主流應用 台灣受惠最多

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，近 10 年全球科技急遽成長，AI 及雲端運算的運用場景最廣泛，台灣身為全球晶片產業的核心，為這波 AI 浪潮的最大受惠者。

全球晶圓代工龍頭台積電公布 2023 年 Q4 財報，2024 年營收預估年成長 24~26%，主因智慧型手機及高速運算 (HPC) 進入復甦週期，3 奈米需求強勁，今年 AI 晶片需求大於 CoWoS 產能供給，明年仍會供不應求。

AI 已成為雲端業者強化競爭力最重要的投資，預估 2024 年 AI 相關支出占雲端資本的比率，將從 2023 年的 25% 大幅提升至 40%。展望 2024 年， LLM training 與企業 AI 應用需求的帶動下，AI 伺服器的增長動能將維持強勁，明顯超越一般伺服器。此外，CSP 庫存調整已告一段落，預期新需求也將帶動伺服器市場的復甦。

2024 年觸底反彈，各應用可望恢復成長，記憶體成長幅度將最大。AI 相關半導體 2023~2027 年複合成長率達 21.7%，為 AI 各應用領域中成長率最高，預估 2024 年產值 640 億美元，占半導體產值比重約 10%。AI 算力提升，也將提供散熱產業剛性需求，促成散熱業者新的獲利成長，間而帶動 PCB 產值增加。

10 年電網韌性建設 將帶動重電業起飛

另一個值得關注的投資面向是重電，台電公告將以 10 年 / 新台幣 5,645 億元完成電網韌性建設計畫，再生能源從集中式走向分散式， 涵蓋發、輸、配電乃至儲能設備的新增或更新，2028 年前國內重電業者皆可受惠顯著成長動能，加上美國電力設備老舊，疊加綠能需求，未交訂單比率估計維持高檔數年不墜，台灣長期經營重電設備外銷的公司，將受惠內外皆佳的需求動能，成為投資重點。

整體而言，台灣經濟溫和成長、企業獲利正向，產業具競爭力，匯率波動風險相較其他新興市場低，加上殖利率長期在全球平均水準之上，成為吸引外資長期買盤的誘因。主計處 2 月公布 2024 年經濟預測，GDP 成長 3.43%，較去年 11 月份數字上修 0.08%。隨著全球經濟谷底回升，台灣電子業庫存進入尾聲，加上 AI 需求爆發，台灣 GDP 將重回 3% 以上的成長軌道。