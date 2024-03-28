鉅亨網新聞中心 2024-03-28 18:00

台股震盪，多方趨勢就是觀察支撐，短線觀察 10 日線，中長線趨勢觀察月線，沒有跌破都是多方趨勢。

大華國際投顧蘇建豐指出，這波兩萬點行情，從騰落指標來看，大多數個股都沒有跟上，這時候轉機來了，資金開始輪動到股價低位階和低本益比的優質股，可以留意風電，軍工航太，半導體設備，PCB，網通，IC 設計，AI 手機，詳細個股操作請看蘇建豐節目「簡單操盤」，以及加入蘇建豐 LINE 群組，會有即時操作分享。

重電開始整理，華城 (1519-TW) 本益比 50 倍，士電 (1503-TW) 本益比 56 倍，不建議追價。

蘇建豐表示，CoWoS 供不應求，低本益比設備股真的要關注，CoWoS 飆股 6XXX，股價回測月線後轉強，隨時會再突破前高，最後佈局機會；還有擎邦 (6122-TW) 和大而化之 3XXX 蓄勢待發。

軍工航太很多個股的股價整理一年多，很多寶藏低檔轉強，現在就是起漲點，昨天開盤買進軍工 + AI = 噴 - jpp-KY(5284-TW)，急拉漲停直接賺錢，今天股價最高來到 236 元，航太和 AI 伺服器機櫃訂單接不完，本益比 20 倍左右，股價會挑戰 239.5 元；還買飛龍在天 - 雷虎 (8033-TW)，軍工標案訂單高，挹注營收與獲利成長，股價剛站回月線，昨天開盤買，直接賺漲停，今天股價最高來到 70 元，持股簡單獲利 + 17%，跟著蘇建豐第一時間佈局，輕鬆賺錢。

接下來投資朋友可以開始留意「生技」，下個月生技展，很多個股的股價都整理許久，開始低檔轉強，容易有波段獲利行情，跟著蘇建豐第一時間進場卡位，就能夠有簡單獲利的機會。

採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

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軍工航太接棒重電，寶藏先鎖定「這檔」；下一波攻擊族群就是「它」

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