外資賣超54億元 回頭大買鴻海3.88萬張 同步掃貨金融股

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-26 19:33

台股今 (26) 日創高後拉回，上沖下洗震盪逾 400 點，終場下跌 65.76 點，以 20126.49 點作收，成交金額 4827 億元，當中外資賣超 54 億元，大砍電子及航運指標，但回頭大買鴻海 3.88 萬張，並同步掃貨金融股。

三大法人今日買賣超來看，外資賣超 54.25 億元；自營商縮手提款 60.94 億元；投信買超 57.02 億元；三大法人合計賣超 58.17 億元。而外資台指期淨空單增加 1310 口，來到 6476 口。

外資買超鴻海最多外，其餘多為金融股，包括永豐金 2.02 萬張、玉山金 1.4 萬張、開發金 9800 張、國泰金 7221 張、台新金 6681 張、華南金 5641 張、第一金 5290 張、兆豐金 5072 張，ETF 買超復華科技台灣優息 (00929)1.98 萬張最多；並買超大亞 8286 張、泰金寶 - DR 及中鋼各約 5000 張。

外資賣超最多的是長榮航 1.96 萬張、還有陽明 1.55 萬張，其他多為電子股，包括緯創 1.62 萬張、聯電 1.25 萬張、英業達 1.22 萬張、光寶科 9323 張、佳世達 8490 張、華邦電 8094 張，還有東元 8163 張，以及群益台灣精選高息 (00919)1.83 萬張。

投信則接手外資賣超的多檔個股，買超光寶科 1.13 萬張、聯電 5354 張、佳世達 3739 張等，但也同步買超鴻海 2389 張；另有中信金 3816 張、和碩 3392 張、神達 3225 張、東陽 2477 張、日月光投控 2315 張。