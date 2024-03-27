比特幣擺脫近來頹勢 下一歷史新高價是83,000美元

鉅亨網新聞中心 2024-03-27 09:00

全球最大加密貨幣比特幣重新超過 2021 年高點，本周來加密貨幣市場展現強勁反彈勢頭，分析師說，下一歷史新高價是 83,000 美元。

比特幣周一（25 日）再次攀升至 70,000 美元上方。CoinMarketCap 網站的數據顯示，台灣時間周三上午 7 時 43 分，比特幣在過去 24 小時漲 0.12%，報 70,049 美元。

分析機構 10X Research 創辦人 Markus Thielen 周一表示，比特幣突破 2021 年高點 68,000 美元是一個關鍵價位，歷史上，市場頂部再次被測試和突破時，比特幣通常會迎來一波強勁反彈。

Thielen 說，今年是美國大選年，比特幣在大選年的表現往往不俗，歷史上漲幅達到 100%～200%，這也為今年稍晚比特幣上漲帶來了支撐。