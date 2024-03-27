香港比特幣現貨ETF 將在上半年有明確消息

鉅亨網新聞中心 2024-03-27 10:00

持有香港虛擬資產交易平台牌照的 HashKey 周一（25 日）表示，正以持牌托管機構的身份，與逾 10 家券商合作，參與籌備現貨 ETF。

據香港《信報》報導，HashKey 預計，香港比特幣現貨 ETF 將在上半年有明確消息，HashKey 為在港申請 ETF 的基金提供底層基礎設施支持，涵蓋交易及托管等方面。

2023 年 11 月，華夏基金（香港）基金宣布，與香港首批獲得虛擬資產牌照的香港虛擬資產交易所 HashKey Exchange，以及 Hamsa 簽訂合作備忘錄，攜手推進香港資產管理行業 Web3.0 的創新進程。

「在我們看來，基於期貨的虛擬資產 ETF 具有一定的侷限性，現貨 ETF 會是未來市場的主流。目前華夏香港正在香港證監會的指導框架下，積極研究現貨虛擬資產 ETF 的運行機制，也在探索虛擬資產 ETF 在香港的發展前景。」華夏（香港）基金公司人士表示。

繼美國首批比特幣現貨 ETF 通關後，香港金融機構也在加快虛擬資產現貨 ETF 的節奏。去年 12 月 22 日，香港證監會發布《有關證監會認可基金投資虛擬資產的通函》，明確表示準備接受虛擬資產現貨 ETF 的認可申請。