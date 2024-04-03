輝達股價回落 奧本海默：沒啥問題 需求仍大於供應

鉅亨網編譯許家華 2024-04-03 14:49

輝達 (NVDA-US) 周二 (2 日) 股價收低，目前該股走勢似已趨於平穩，但市場對其能運作人工智慧 (AI) 系統的晶片之需求依舊強勁。

輝達周二下跌 1% 至每股 894.52 美元。同日標普 500 指數下跌 0.72%。

輝達是標普 500 指數今年第一季表現第二好的成分股，但這似乎引發些許獲利了結賣壓，因為該股已自 950 美元以上的近期高點回落。

奧本海默分析師 Rick Schafer 周一研究報告指出，市場目前對輝達旗艦產品 H100 和 H200 AI 晶片的需求仍然超過供應，且這情況可能持續至今年年底。

奧本海默的分析報告指出，輝達的 GPU 交期現已自高峰時的 40-50 周下降至 30 周，這表明輝達在發布下一代 Blackwell 晶片之前，不必擔心訂單缺口。

奧本海默預計輝達今年 GPU 出貨量將達 400 萬個，遠勝主要競爭對手 AMD (AMD-US) 預計出貨的 40 萬個。