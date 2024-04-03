〈0403強震〉台泥和平廠區位處震央 設備受影響全面檢修 礦場2承包商險遭埋

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-03 11:34

花蓮今 (3) 日發生規模 7.2 強震，且餘震不斷，台泥 (1101-TW) 多個事業單位就在震央和平鄉附近，目前已知水泥廠、電廠、工業港裝船機卸船機均受到影響、全面檢修中；亞泥 (1102-TW) 花蓮廠 3 號窯煙囪有略為傾斜情形。

此外，通往礦區道路多處落石坍方，上午地震發生時承包商車輛於上山路途車頭遭落石掩埋，經礦山團隊全力搶救已經救出兩位在地部落居民，所幸意識清楚無生命危險。

台泥表示，花蓮和平水泥廠因地震影響供電系統，目前全廠檢修中，蘇澳水泥廠預計兩天內恢復生產；和平工業港裝船機卸船機受損嚴重，但無人員受傷，和平電廠跳機先以輔機復電，全力檢修中。

台泥進一步說明，電池儲能綠能案場及其他各事業體無重大受損影響，各地製品廠正常運作發貨；台泥董事長張安平於地震後第一時間指示各事業體全面檢修設備，以同仁工作場域安全為優先考量。