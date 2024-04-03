〈0403強震〉多數觀光、百貨業正常營運 惟連假恐有飯店退訂潮

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-03 12:38

花蓮於今 (3) 日早晨發生芮氏規模 7.2 強震，全台各地有感劇烈搖晃，不少百貨和觀光業者受影響，遠百 (2903-TW) 表示，花蓮遠百和花蓮愛買暫停營業一天，晶華則表示，太魯閣晶英酒店和花蓮捷絲旅均正常營業中，台北也有部分餐廳和百貨暫停營業；值得留意，由於通往花蓮的交通大亂，飯店業者不排除將出現一波清明連假的退訂潮。

花蓮捷絲旅目前住房率 70-80%，清明連假更達 90%，但因交通因素，已有陸續接到退訂，業者表示，會協助旅客改期。

晶華進一步指出，目前集團旗下各酒店住宿的旅客和員工都平安，餐廳內僅有部分餐盤傾倒破裂，電梯和樓梯等出入口均有安排員工疏散、安撫賓客，其中，太魯閣晶英酒店一度暫時斷訊，但全員均安。

遠百則說明，遠百花蓮先撤離館內保全和保養單位的同仁，館內沒有人員受傷，但今日全館暫停營業一天。