〈焦點股〉無懼強震 機殼族群受惠AI熱潮紅通通
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-03 11:40
花蓮今 (3) 日發生規模 7 以上大地震，機殼族群無懼台股大盤重挫，且持續受惠 AI 伺服器熱潮，包括迎廣 (6117-TW) 亮燈漲停，勤誠 (8210-TW)、AMAX-KY(6933-TW)、晟銘電(3013-TW) 也都漲逾半根停板。
迎廣持續受惠 AI 伺服器需求強勁，今天早盤開低走高，隨後亮燈整停鎖住 89.4 元，拉出一根長紅 K，成交量超過 1.1 萬張。勤誠同樣開低走高，盤中最高來到 271.5 元，漲幅逾 8%，成交量超過 3000 張。
AMAX-KY 也開低走高，盤中最高漲至 378 元，漲幅逾 7%，成交量超過 1000 張。晟銘電也呈現同樣走勢，早盤開低後走高，盤中最高來到 66.2 元，逼近漲停板，不過隨後漲幅收斂，漲幅約 6%，成交爆量超過 3.6 萬張。
迎廣 2 月營收表現亮眼，且已連 7 個月繳出營收月增的好成績，迎廣指出主要來自 AI 伺服器的挹注，加上雲端伺服器陸續回溫，許多雲端業者也回補傳統伺服器，並加大 AI 伺服器的拉貨力道，帶動迎廣營運。
勤誠則成為輝達 (NVDA-US)GB200 主要的機殼供應商，客戶將以美系四大 CSP 業者為主。法人預期，勤誠在 GB200、AI/ASIC 等產品的挹注下，營運將維持成長。AMAX-KY、晟銘電則同樣受惠 AI 伺服器而有亮眼表現。
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