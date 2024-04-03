〈焦點股〉無懼強震 機殼族群受惠AI熱潮紅通通

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-03 11:40

迎廣持續受惠 AI 伺服器需求強勁，今天早盤開低走高，隨後亮燈整停鎖住 89.4 元，拉出一根長紅 K，成交量超過 1.1 萬張。勤誠同樣開低走高，盤中最高來到 271.5 元，漲幅逾 8%，成交量超過 3000 張。

AMAX-KY 也開低走高，盤中最高漲至 378 元，漲幅逾 7%，成交量超過 1000 張。晟銘電也呈現同樣走勢，早盤開低後走高，盤中最高來到 66.2 元，逼近漲停板，不過隨後漲幅收斂，漲幅約 6%，成交爆量超過 3.6 萬張。

迎廣 2 月營收表現亮眼，且已連 7 個月繳出營收月增的好成績，迎廣指出主要來自 AI 伺服器的挹注，加上雲端伺服器陸續回溫，許多雲端業者也回補傳統伺服器，並加大 AI 伺服器的拉貨力道，帶動迎廣營運。