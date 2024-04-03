陸港股三年蒸發近5兆美元 規模超越印股總市值

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-03 10:23

2021 年以來陸港股市值已蒸發 4.8 兆美元，根據滙豐銀行數據，這項數字已超過印度股市的總市值。

世界交易所聯合會 (WFE) 數據顯示，印度國家證券交易所 (NSE) 在 1 月超越香港證券交易所，成為全球第四大交易所，同時也是亞洲第三大，市值達 4.63 兆美元。

這反映過去幾年印度股市對投資人的吸引力有多大。與此同時，陸港股卻低迷不振，滬深 300 指數已連續三年下跌，去年收跌 11.4%。香港恒生指數表現更差，已連續四年走低，去年全年跌幅更達 13.8%，兩者去年表現均為亞太主要指數中最糟。

陷入困境的中國房地產業，同樣波及香港市場，因為包含恒大集團、碧桂園在內等中國房地產公司，都在香港證交所掛牌上市。

中國當局此前將 2024 年經濟成長率目標設定在 5%，但分析師對其能否實現這項目標抱持質疑態度。信評機構標普全球 (S&P Global Ratings) 上周表示，2024 年中國國內生產毛額 (GDP) 成長率估達 4.6%，低於 2023 年的 5.2%。

香港證交所前執行長 Nicolas Aguzin 上月向 CNBC 表示，對中國欠缺信心、高利率以及地緣政治等因素影響了估值，並壓低了新上市公司的數量。

相較之下，受惠於對經濟成長的普遍樂觀情緒，印度基準 Nifty 50 指數已連續八年上漲，2023 年全年漲幅更達 20%。

滙豐銀行研究顯示，按月交易量來計算，印度國家證券交易所已超越上海證券交易所，成為全球第二大證交所。排名第一的是深圳證券交易所。

根據安永印度 (EY India) 研究，印度證交所去年首次公開發行 (IPO) 數量最多，達到 220 起，年增 48%，籌資額達 69 億美元。

安永全球 IPO 主管 George Chan 在另一份報告中表示，雖然中國市場明顯放緩，但印度表現出色。2019 年，印度 IPO 交易僅占全球的 6%，但 Chan 指出，截至今年第一季，印度的 IPO 占比已達 27%，按交易量計算領先全球市場。