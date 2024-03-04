〈焦點股〉00929規模突破1500億元 3月估配息0.13元 股價直逼20元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-04 11:43

規模突破 1500 億元大關的復華台灣科技優息 (00929-TW) 公布 2024 年 3 月配息金額，根據復華投信官網收益分配期前公告，00929 每受益權單位預估配發 0.13 元。台股今 (4) 日強勢大漲逾 300 點，00929 同受買盤青睞，漲幅約 1.5%，最高來到 19.88 元，改寫掛牌以來新高價，近期有望挑戰 20 元大關。

復華台灣科技優息 ETF 3 月除息日訂於 19 日，投資人若想參與該次配息，最晚須 3 月 18 日前持有或買進，並於 4 月 16 日領息。至於每受益權單位實際配發金額及組成項目與占比資訊，將於 3 月 13 日公布。

市場法人分析，00929 今年來每月配息金額皆穩定維持於 0.13 元，累計自去年 7 月首次配息以來至今年 2 月止，共配息 8 次、配息金額 0.92 元，股價從掛牌上市的 15 元成長至 19.88 元 (3/4 盤中價)，凸顯其配息之穩定性，同間又兼顧台灣電子產業成長，並滿足投資人每月現金流的收益機會。

美股費城半導體指數上周五 (3/1) 大漲 4.29%，台股本周一早盤開高再登萬九，電子指數表現比大盤還強勢。復華台灣科技優息 ETF 經理人許忠成表示，隨半導體景氣復甦、加上 2024 上半年的低基期，預估台灣上半年經濟增速仍維持較高水準，加上 AI 應用挹注成長動能，有利整體台股電子產業營收獲利表現，若擔心個股或單一供應鏈於高檔行情出現震盪，建議可透過一籃子績優電子股佈局的台股 ETF，掌握趨勢成長投資機會。