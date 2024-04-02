World Gym推複合概念俱樂部 樂觀看Q2-Q3營運

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-02 18:28

國內連鎖健身業者世界健身 - KY(2762-TW)(World Gym) 今 (2) 日召開法說會，董事長柯約翰表示，隨著夏季到來、氣溫攀高，預料健身人口和健身房入會意願將明顯提高，樂觀看待第二季、第三季營運，其中，台北站前店將推出結合營養與科技概念的全新俱樂部，也將持續拓展全台的分店零售，提升競爭力和同店成長動能。

為迎接疫後回流的健身族群，世界健身今年預計全台共展店 12 家，第一季有苗栗頭份店已啟動，新竹光復店預售熱賣，台南新營店環境升級，而首家 World Gym Shop 台北統領店，也開賣品牌服飾和能量飲品。

進入第二季後，世界健身規劃，近 1400 坪的台北站前店將重新打造成設有 World Gym Shop、能量飲品吧的全新俱樂部。

同時，品牌零售部門擴張，World Gym Shop 南台灣第一家店將進駐高雄中華店，於 4 月 10 日正式開賣。

柯約翰說明，零售部門的營運是透過周邊運動服飾以及營養補給品的銷售，深化健身房與會員的黏著度和互動，不增加分店固定成本和人力成本，目標今年完成全台 20 家分店零售區，以零售帶動新營收動能，而在同店營收持續成長下，全年毛利率和營業利益率朝著疫情前的水準邁進。