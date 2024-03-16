〈熱門股〉柏文擬超額配息 股價周漲逾15%彈至2個月高點

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-16 08:55

連鎖健身業者柏文 (8462-TW) 去年營收創新高，獲利也年增達 57.9%，每股純益 (EPS)1.5 元，董事會決議以資本公積加發現金股利，超額配息每股共 2.11 元，激勵本周股價漲逾 15%，周線終結連 9 黑並一舉創 1 月中旬以來新高價。

柏文去年合併營收 42.96 億元，年增率 19.13%、創歷史新高，營業毛利 10.32 億元，年增 24.46%，毛利率 24.03%，年增 1.03 個百分點，營業利益 2.19 億元，年增 51.93%，營業利益率 5.09%，稅後純益 1.12 億元，年增 57.9%，EPS 1.5 元。

柏文指出，去年全台健身中心銷售額達 170.86 億元，不僅較前一年度成長超過 11%，也超越疫情前規模。

其中，柏文旗下「健身工廠」會員人數至去年底已達 25.3 萬人，年增達 3 萬人，為近 5 年最多，年增率 13.45%。

展望後市，柏文認為，國內健身需求在疫情過後穩定復甦、持續成長，將以穩健的拓點腳步拓展全台版圖。