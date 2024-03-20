力挺中小企業！北富銀獲信保基金4大獎 信保金額成長稱冠國銀
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-20 18:28
中小企業信用保證基金今 (20) 日舉行 2024 中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮，北富銀積極協助中小企業取得營運資金，榮獲 4 項大獎，相較前一年，2023 年北富銀不僅批次信保案件成績亮眼，保證金額成長率達 52%，整體信保案件更顯著增長，保證件數成長 44%，保證金額成長率高達 82%，躍居國銀第一。
中小企業是台灣社會經濟發展的重要基礎，北富銀積極發揮銀行職能，配合政策持續推動各項融資專案，即時挹注中小企業營運發展資金活水，2023 年新增放款量達新台幣 717 億元，居同業之首。
面對疫情挑戰，北富銀除了在紓困期間辦理超過 2 萬件貸款案，核貸金額達新台幣 850 億元，且在疫後復甦階段，積極承辦「疫後振興貸款」，至今年 2 月底已受理逾 2100 件申請，核貸金額達 180 億元，以行動落實企業社會責任，為台灣產業走出疫情陰霾提供強而有力的支持。
同時，北富銀致力永續金融發展，配合經濟部推出的「低碳智慧納管貸款」計劃，截至今年 2 月底，已受理申貸超過 70 億元，支援企業展開低碳化、智慧化轉型。
北富銀推動中小企業辦理信用保證融資業務成效卓著，榮獲「信保金質獎 - 績優金融機構」、「信保金質獎 - 績優授信經理人」、「批保金質獎」及「疫後振興獎」四項大獎，由經濟部主任秘書楊志清、金管會銀行局副局長林志吉及中小企業信用保證基金董事長魏明谷親自頒獎，表彰北富銀在中小企業授信上的傑出表現。
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