力挺中小企業！北富銀獲信保基金4大獎 信保金額成長稱冠國銀

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-20 18:28

中小企業信用保證基金今 (20) 日舉行 2024 中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮，北富銀積極協助中小企業取得營運資金，榮獲 4 項大獎，相較前一年，2023 年北富銀不僅批次信保案件成績亮眼，保證金額成長率達 52%，整體信保案件更顯著增長，保證件數成長 44%，保證金額成長率高達 82%，躍居國銀第一。

中小企業是台灣社會經濟發展的重要基礎，北富銀積極發揮銀行職能，配合政策持續推動各項融資專案，即時挹注中小企業營運發展資金活水，2023 年新增放款量達新台幣 717 億元，居同業之首。

面對疫情挑戰，北富銀除了在紓困期間辦理超過 2 萬件貸款案，核貸金額達新台幣 850 億元，且在疫後復甦階段，積極承辦「疫後振興貸款」，至今年 2 月底已受理逾 2100 件申請，核貸金額達 180 億元，以行動落實企業社會責任，為台灣產業走出疫情陰霾提供強而有力的支持。

同時，北富銀致力永續金融發展，配合經濟部推出的「低碳智慧納管貸款」計劃，截至今年 2 月底，已受理申貸超過 70 億元，支援企業展開低碳化、智慧化轉型。