神盾AI佈局大進擊 乾瞻5奈米產品今年量產

神盾 (6462-TW) 斥資 47 億元併購乾瞻，藉此取得先進製程 IP，補齊 ASIC/IP 平台的最後一塊拼圖，業界看好，此舉將有助神盾大艦隊掌握 AI/HPC 大成長商機，成為集團承接訂單利器，乾瞻目前更已拿下美系大廠訂單，客戶 5 奈米產品預計今年就會量產。

董事長羅森洲表示，神盾加入乾瞻後，不僅 IP 組合更完整，產品策略更緊貼先進製程發展趨勢，神盾也運用其先進封裝 (Die to Die/D2D)IP 與集團既有 IP 共同整合，包括 PCIe/DDR/ONFI/USB 等，提供客戶一站式購足服務，聯盟成形後，已有客戶上門詢問並取得訂單。

乾瞻總經理王心石表示，乾瞻共有四大產品線，包括 AI/HPC、存儲、車用 IP 與 Foundation IP，預期今年四大產品線都將維持成長，法人則看好，乾瞻今年營收將突破 4 億元，年增 4 至 5 成。

細分產品線，乾瞻 Foundation IP 去年第四季開始接單，隨著客戶積極取得授權，今年就會認列相關營收，且首年就會佔到乾瞻整體營收 1 成比重，大啖 Arm 淡出的市場；Arm 過往在 Foundation IP 的市占率約 3 至 4 成。

乾瞻也深耕 AI/HPC 領域，在 UCIe 尚未成立前就已參與標準制定過程，目前用於裸晶與裸晶間連結 (Die to Die/D2D) 的 IP 已通過歐美大廠認證，導入 CoWoS 製程，5 奈米產品預計今年量產，帶動權利金收入增加，3 奈米也將在今年完成設計定案 (Tape out)，下半年就可認列委託設計 (NRE) 營收。

隨著先進封裝趨勢成形，客戶多透過增加裸晶數量，強化產品效能，裸晶與裸晶間的連結變得越來越關鍵，羅森洲看好，乾瞻 D2D IP 如同扮演領航者角色，有助客戶擴大採用 IO IP，且因 IP 特性，可重複使用同一光罩，在先進製程動輒千萬美元的光罩費用下，D2D IP 的優勢更為凸顯。

乾瞻有別於同業，也擘劃長期權利金成長藍圖，受惠 IP 特殊、功能與完整性，每個案子都有與客戶簽訂權利金，預期來自晶圓廠的權利金貢獻會在今、明年開始發酵，希望五年後權利金營收比重可以成長至 20%。

針對乾瞻加入神盾，王心石指出，團隊過去單打獨鬥僅能滿足客戶 6-7 成的需求，加入神盾後，不僅 IP 產品組合更廣、客戶更多，也可以接觸到系統廠，對團隊來說就像是提早上市，與團隊共享成長紅利。

據了解，乾瞻去年營收 2.9 億元，稅前盈餘逾 1 億元，法人預估，乾瞻今年營收年增 4 至 5 成，一舉突破 4 億元。