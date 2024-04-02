〈焦點股〉迅得攜手家登急攻半導體設備領域 股價攻漲停

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-02 12:19

PCB 及半導體設備廠迅得 (6438-TW) 今 (2) 日股價跳空開高並攻上漲停 135.5 元，主要在迅得爲台積電 (2330-TW) 供應鏈之一，同時，迅得預估和家登 (3680-TW) 等夥伴攜手在半導體領域深化合作，在台積電傳出將擴大資本支出同時，也使迅得業績走勢受到市場矚目。

近來 PCB 廠如華通 (2313-TW)、欣興 (2313-TW)、定穎 (3715-TW) 金像電 (2368-TW)、燿華 (2367-TW) 等，大舉赴泰國的設立全製程新廠，迅得認為，需求最快將從 2024 年下半年起浮現，並延續到 2025 年。

目前連陸系的 PCB 廠也在往海外投資，迅得也因此受惠，並已獲 150 萬美元的陸系 PCB 廠海外訂單，但相較於半導體製程設備的高毛利，PCB 設備的利潤率明顯又落後了一截。

屬台積電供應鏈之一的迅得，設備應用已由 PCB 橫跨封測載板與 IC 晶圓製造，2023 年下半年來自半導體海內外擴廠需求樂觀看待，且由於出貨設備朝封測與 IC 晶圓製造移動，預估 2023 年全年封測與 IC 晶圓製造營收比重將提升到 25%，年增達 50%，2024 年比重將進一步提高到占營收比重的 35-40%。